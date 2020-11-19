بروتوكول تعاون بين كلية التربية الرياضية جامعة أسوان ومنطقة الصعيد للسباحة

أسوان - صلاح المسن

وقع الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بروتوكول تعاون بين الجامعة ممثلة فى كلية التربية الرياضية وبين منطقة الصعيد للسباحة، بحضور المهندس أدهم دهب رئيس المنطقة، وبحضور الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد رزق بدر مدرس بكلية التربية الرياضية بأسوان، وأمين صندوق منطقة الصعيد للسباحة.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، إنهم يعملون على تفعيل الأنشطة الرياضية، وذلك بعد استكمال الطفرة الرياضية بالجامعة، وجارى إنشاء حمام السباحة الأولمبى بمقر الجامعة بصحارى، الذى سيكون إضافة جديدة لباقى منشآت الجامعة الرياضية .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب يأتى ذلك فى إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية والخطط التدريبية لتحقيق الجودة الشاملة التى تؤدى إلى الارتقاء بمستوى الخريج وتأهيله فى ألعاب السباحة والقدرة علي المنافسة في سوق العمل وتلبية لاحتياجات العمل بمجال السباحة، ويأتي هذا التعاون لإثراء أنشطة السباحة بكلية التربية الرياضية لتطبيق وتطوير الأبحاث العلمية في هذا المجال وربطها بالمجتمع والبيئة الرياضية ومنطقة الصعيد للسباحة .

وأشار الدكتور المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة، أن جامعة أسوان تشهد طفرة إنشائية فى الملاعب الرياضية من ملاعب متعددة الأغراض لألعاب المختلفة وأيضا استاد جامعة أسوان الرياضى، ونعمل على توقيع بروتوكول التعاون بين الطرفين لتبادل الخبرات فى مجال لعبة السباحة .

وأوضح الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية، أن البروتوكول تضمن عدة أهداف منها إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الطلاب للعمل مدربين وإداريين وحكام.

وتقوم الكلية بترشيح عدد من أعضاء هيئة التدريس بحضور التدريبات الخاصة والمؤتمرات وورش العمل والدورات التي ينظمها الاتحاد المصري والاتحاد الدولي للسباحة.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس منطقة الصعيد للسباحة درع المنطقة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.