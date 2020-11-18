أهالى مشتهر بالقليوبية يشاركون فى عزاء الشهيد ياسر عصر لليوم الثانى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

لليوم الثاني على التوالى، شارك المئات من أبناء قرية مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، في عزاء اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذى استشهد صباح أمس خلال السيطرة على حريق نشب بمحطة مترو مسرة بالقاهرة، كما شارك أبناء القرى المجاورة أهل الشهيد في العزاء وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية سواء بالمحافظة أو وزارة الداخلية.

وكان أهالى قرية مشتهر بمركز طوخ فى محافظة القليوبية، ودعوا أمس الثلاثاء، شهيد الواجب اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، وسقوطه داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق، حيث اتشحت القرية بالسواد، بعد استشهاد اللواء ياسر عصر.

وقبيل أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان الشهيد، تجمع أفراد عائلة الشهيد الذى ينتمى لواحدة من كبرى العائلات بقرية مشتهر، بالإضافة إلى أهالى القرية، انتظارا لوصول جثمان الشهيد من مستشفى الشرطة بالعجوزة، الذى نقل إليها عقب استشهاده، ومن المقرر أن تشيع جنازته العسكرية بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعلنت أسرة الشهيد عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء.