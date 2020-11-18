أمين حلف الأطلسى يحذر من سرعة سحب القوات من أفغانستان

رويترز

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، من "ثمن باهظ" إذا سحب الحلفاء الغربيون القوات من أفغانستان بأسرع مما ينبغي، قائلا إن ذلك قد يسمح لمقاتلى تنظيم داعش بإعادة تنظيم صفوفهم، وأضاف ستولتنبرج فى بيان "ثمن المغادرة سريعا جدا أو بطريقة غير منسقة قد يكون باهظا للغاية".

وقال "هناك مخاطر من أن تصبح أفغانستان مرة أخرى منصة للإرهابيين الدوليين لتخطيط وتنظيم هجمات على أوطاننا. ويمكن لتنظيم داعش إعادة بناء الخلافة الإرهابية فى أفغانستان بعد أن فقدها فى سوريا والعراق"، وللولايات المتحدة نحو 4500 جندى فى أفغانستان حاليا، وقال ستولتنبرج فى بيانه، إنه يوجد فى أفغانستان أقل من 12000 جندى لقوات حلف شمال الأطلسي، بما فى ذلك القوات الأمريكية.