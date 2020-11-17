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أوباما لـ"ترامب": حان الوقت لتعترف بنتائج الانتخابات الأمريكية 2020

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:18 ص
أوباما لـ"ترامب": حان الوقت لتعترف بنتائج الانتخابات الأمريكية 2020 اوباما
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما أن الوقت قد حان حتى يعترف الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الأمريكية 2020، موضحا أن نصيحته لترامب هى التفكير فيما وراء الأنا خاصته.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال باراك أوباما، إن الرئيس الأمريكي موظف عمومي، والرؤساء يشغلون مؤقتا هذا المنصب، وخلال هذا الوقت وظيفتهم أن يضعوا البلد في المرتبة الأولى ويفكروا فيما يتجاوز الأنا والمصالح الخاصة، متابعا: نصيحتي للرئيس ترامب هي، إذا كنت تريد في هذه المرحلة المتأخرة من اللعبة أن يتم تذكرك كشخص وضع البلد في المقام الأول، فقد حان الوقت لفعل ذلك.

وتابع أوباما: كان الوقت قد حان بالنسبة له للاعتراف بنتائج الانتخابات في اليوم التالي، أو على الأقل بعد يومين من الانتخابات، وعندما تنظر إلى الأرقام بموضوعية، فإن جو بايدن سيفوز بسهولة، ولا يوجد سيناريو تنقلب فيه الولايات في الاتجاه الآخر، ليكون كافيا لقلب الانتخابات.

 

 


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