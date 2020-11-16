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ترامب: نظام التصويت "دومينيون" أدار انتخابات رئاسية مزورة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 03:56 م
ترامب: نظام التصويت "دومينيون" أدار انتخابات رئاسية مزورة ترامب
كتب سمير حسنى

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واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، هجومه على نظام التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: نظام التصويت "دومينيون" أدار انتخابات مزورة".

 

وكرر ترامب انتقادات لنظام "دومينيون" وهى الشركة الخاصة ببيع أجهزة وبرامج للتصويت فى الولايات المتحدة ودول أخرى، والتى تأسست فى تورنتو بكندا فى 2002 قبل أن تنتشر بشكل كبير فى الولايات المتحدة، وتقوم أجهزة الشركة بفحص ومسح بطاقات الاقتراع بعد اختيار الناخبين لمرشحهم.

 

ويقول أنصار ترامب إن الأجهزة التى صنعتها الشركة احتسبت أصوات ترامب لصالح منافسه الديمقراطية جو بايدن، ونفت الشركة هذه المزاعم كما فندت عدة تقارير عن التلاعب فى الأصوات عن طريق هذه الأجهزة.

 


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