اليوم السابع
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وزير الإعلام اليمنى يحذر من تأثر الملاحة الدولية بسبب أنشطة الحوثي الإرهابي

الأحد، 15 نوفمبر 2020 12:00 ص
وزير الإعلام اليمنى يحذر من تأثر الملاحة الدولية بسبب أنشطة الحوثي الإرهابي وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
أ ش أ

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حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي بتخطيط وإيعاز ايراني من خلال تسيير للزوارق المفخخة ونشر الالغام البحرية بشكل عشوائي على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
 
وقال وزير الاعلام اليمني - في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - "إن هذه الأعمال الإرهابية تؤكد عدم اكتراث مليشيا الحوثي بجهود إحلال السلام في اليمن، ومضيها في تنفيذ الأجندة الايرانية لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة"‏.
 
وأضاف "إن الأعمال التخريبية التي تصاعدت وتيرتها مؤخراً مع وصول الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن ايرلو للعاصمة المختطفة صنعاء، لا تمثل تهديداً لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار، بل أمن وسلامة السفن التجارية وامدادات النفط العالمي، وتشكل خطراً ارهابياً غير مسبوق على خطوط الملاحة الدولية"‏.
 
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي - في مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن - بالقيام بمسئولياتهم القانونية في صيانة الأمن والسلم الدولي، وحفظ مصالح العالم، والتصدي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وأدواته من المليشيات الطائفية في المنطقة وعلى رأسها مليشيا الحوثي.

وزير الإعلام اليمنى

الملاحة الدولية

أنشطة الحوثي الإرهابية

ارهاب

اليمن

الحوثيين

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