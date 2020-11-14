قنصل الصين بالإسكندرية تقدم مواد لمكافحة كورونا لطلاب آداب

وذلك خلال حفل تسليم المواد مكافحة الوباء، اليوم، بحضور نائب عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية الدكتورة سحر شريف، ورئيس قسم اللغة الصينية بجامعة الإسكندرية الدكتورة سهام القارح.

وقالت القنصل العام الصيني بالاسكندرية جياو ليينغ، "نأمل أن تساعد هذه المواد طلاب وعاملين قسم اللغة الصينية بجامعة الإسكندرية في المرحلة التالية من الوقاية من الوباء"، أنه في ظل الظروف الخاصة لهذا العام، لم يتوقف تعاوننا مع جامعة الإسكندرية.

وتابعت "لقد عقدنا معا ندوة عبر الإنترنت شارك فيها الخبراء من الجانبين لتبادل الخبرات والممارسات بشأن جائحة كوفيد-19، وشارك طلاب قسم اللغة الصينية في البرنامج الصيفي عبر الأنترنت لجامعة شنغهاي لمدة شهر واحد، ونظمنا سويا اجتماعات تبادل الشباب عبر الإنترنت حول الصين".