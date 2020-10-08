اليوم السابع
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المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: سنتخذ قرارات مناسبة بشأن تركيا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:56 م
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: سنتخذ قرارات مناسبة بشأن تركيا المفوضيه الاوروبيه
كتب أحمد عرفة

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قال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن المفوضية الأوروبية ستتخذ قرارات مناسبة بشأن تركيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق ، قالت المفوضية الأوروبية إن تركيا ابتعدت عن الاتحاد الأوروبي والمفاوضات معها مجمدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت المفوضية الأوروبية أن تركيا تعدت على الديمقراطية ولم تلتزم باستقلال القضاء، موضحة أن سياسات تركيا اصطدمت بأولويات دول الاتحاد.

 

ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أن مفاوضات انضمام تركيا مجمدة لعدم التزام أنقرة.

 


المفوضيه الاوروبيه

تركيا

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