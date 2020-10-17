تعرف على مخاطر نظام كيتو الغذائى قبل استخدامه لفقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

يجب على الشخص قبل التفكير في تناول كميات كبيرة من الوجبات السريعة التي تسبب زيادة الوزن، أن يفكر أيضا في كيفية التعامل مع المشكلات الصحية التي تأتي من زيادة الوزن.

فقدان الوزن والحفاظ عليه أمر مهم للغاية بالنسبة للشخص البدين، ويمكنك تجربة اتباع أنظمة غذائية مختلفة مع ممارسة الرياضة يوميًا، لان عدم اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يجعلك كسولًا وحتى مريضًا.

من أجل التخلص من بضعة كيلوجرامات، يتعين على الشخص وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" التخلي عن عادات تناول الأطعمة غير الصحية.

ومن النظام الغذائي النباتي إلى النظام الغذائي للأطعمة النيئة، ومن الكيتو إلى الصيام المتقطع ، هناك العديد من الخيارات المتاحة للحفاظ على نمط حياة ونظام غذائي صحي. في الآونة الأخيرة ، اكتسبت حمية الكيتو شعبية كبيرة، النظام الغذائي الكيتون غني بالدهون والبروتينات، ولا يحتوي على كمية أو أقل من الكربوهيدرات.

مخاطر رجيم الكيتو



يأتي كل نوع من أنواع النظام الغذائي مع مجموعة من الإيجابيات والسلبيات الخاصة به، لذا عليك أن تختار بحكمة بعد موازنة جميع المزايا والعيوب.

تتضمن خطة نظام كيتو الغذائي لفقدان الوزن عناصر غذائية مثل الجبن والأفوكادو والبيض والمأكولات البحرية والخضروات منخفضة الكربوهيدرات وما إلى ذلك ، فيما يلي بعض مخاطر نظام كيتو الغذائي:

1. انخفاض ضغط الدم



أظهرت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مثل الكيتو نتائج جيدة في خفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ومع ذلك ، فقد أدى أيضًا إلى التأثير على الأشخاص الذين لديهم بالفعل مستوى طبيعي أو منخفض من السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي إلى الاهتزاز والتعرق والإغماء، كما أن نظام كيتو الغذائي ضار أيضًا بصحة القلب والأوعية الدموية .

2. حصوات الكلى



يمكن أن يزيد استهلاك كميات كبيرة من الدهون بما في ذلك عناصر مثل البيض واللحوم والجبن من خطر الإصابة بحصوات الكلى، وفي الكيتو ، يعتبر تناول الأطعمة الحيوانية أمرًا ضروريًا للغاية، لذلك ، ضع ذلك في الاعتبار قبل اتباع هذا النظام الغذائي.

3. نقص المغذيات



هذا هو الخطر الأكثر شيوعًا لاتباع نظام كيتو الغذائي، حيث يتطلب جسمك كمية مناسبة ومتساوية من جميع العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والكربوهيدرات والدهون وما إلى ذلك. ومع ذلك ، في جدول الكيتو ، لا يمكنك تناول كمية كافية من الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين د والتي يمكن يؤدي إلى نقص المغذيات.

4. الانفلونزا



أنفلونزا الكيتو ليست مثل أي إنفلونزا عادية أخرى، ففي هذا المرض ، قد تشعر أيضًا بالدوخة والغثيان والإمساك، ويحدث هذا بسبب التغيير المفاجئ في جدول نظامك الغذائي والاختلاف في كمية المغذيات التي تتناولها.

5. ضعف صحة العظام



لن تتدهور صحة عظامك في البداية، لكن العملية تستغرق وقتًا، فبمجرد أن يتكيف جسمك مع نظام كيتو الغذائي ، تبدأ عظامك في الضعف. كما تعلم ، يمكن أن يتسبب الكيتو في تقليل تناول المعادن مما يؤدي إلى انخفاض قوة العظام. يمكن أن يكون ضعف صحة العظام مشكلة أكبر عندما تكبر.