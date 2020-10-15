أخبار × 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يوجه بمراجعة المقررات الدراسية غير المستكملة بسبب كورونا

إعداد - إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

البابا توضروس: جميعنا يرى ما يحدث فى مصر من نهضة ويخرج شخص "يكسر المجاديف"

حظر الدعاية وبدء الصمت الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب الأحد المقبل

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة