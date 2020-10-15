أخبار × 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يوجه بمراجعة المقررات الدراسية غير المستكملة بسبب كورونا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
مدبولى يشهد توقيع بروتوكول لاستخدام كارت الخدمات الحكومية بالتأمين الصحى والتموين
البابا توضروس: جميعنا يرى ما يحدث فى مصر من نهضة ويخرج شخص "يكسر المجاديف"
"الأعلى للجامعات " يوجه بمراجعة المقررات الدراسية غير المستكملة بسبب كورونا
حظر الدعاية وبدء الصمت الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب الأحد المقبل
الحكومة توافق على مبادرة العربى للإنماء الاقتصادى بتأجيل سداد القروض الممنوحة لمصر
إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا
"التأمينات" تواصل صرف معاشات أكتوبر لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة
السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة
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