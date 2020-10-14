إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

كتب وليد عبد السلام

توقع هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى والجمعية المصرية للمنظار، برئاسة الدكتور محمد العزب غدا الخميس بروتوكول تعاون، لبدء أول مسح طبى في مصر للكشف عن سرطان الرحم بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني بالعباسية، في تمام الساعة السادسة مساءًا.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية في تصريحات اليوم إن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وفقا للمعاير القياسية، كما أنها تستهدف تعزيز وتوفير الخدمات الطبية الحديثة والجديدة بأعلى مستوى من الجودة. وتابع: منظومة التأمين الصحي الشامل رائدة وسباقة في تقديم الخدمات المتطورة، كإضافة مسح طبى للكشف عن أورام عنق الرحم بالمجان للسيدات المنتفعات بخدمات التأمين الصحي الشامل.

وأضاف السبكى أن توجيهات القيادة السياسية دائما ما توصي بتوفير الخدمات الطبية والارتقاء بها، وأن الهيئة تعتبر أول هيئة حكومية صحية تتجة إلى توفير فحص الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم للمنتفعين، مع تقديم العلاج وفق أعلى برتوكول علاجى معمول به في انجلترا وذكر: سنكشف في المؤتمر الصحفي غدا كافة تفاصيل المسح وخريطة توفيرة في المستشفيات التابعة للهيئة.

ومن جانبة قال الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لأورام عنق الرحم، إن القيادة السياسية دفعت بحلم المصريين إلى الواقع في توفير رعاية صحية عبر منظومة التأمين الصحي الشامل التي تقدم أعلي مستوى من الرعاية مشيرتا إلي أن أورام عنق الرحم منتشرة بين السيدات المتزوجات أو حتي الفتيات وهو ما يتطلب وضع برنامج قومى لتوفير الخدمة حماية للسيدات من مضاعفاتة التي تفقدهم حلم الأمومة مضيفا وتابع : أن فيروس hpv هو المسبب لسرطان عنق الرحم وله مجموعة من الأعراض ينبغي الكشف عنها للسيدات لافتا إلى أنه سيتم اطلاق حملة توعية كبيرة خلال الفترة المقبلة للتوعية بالمرض وطرق الكشف عنه.

الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لأورام عنق الرحم