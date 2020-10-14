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حظر الدعاية وبدء الصمت الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب الأحد المقبل

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:36 م
حظر الدعاية وبدء الصمت الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب الأحد المقبل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم

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تبدأ يوم الأحد المقبل، فترة الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس النواب الجديد، والذي يحظر فيه ممارسة مرشحين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم بعدما قام المرشحين بعرض برامجهم الانتخابية خلال الأيام الماضية.

ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، تنتهي فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى بنظاميها الفردي والقائمة، في الساعة الثانية عشر ظهر يوم 18 أكتوبر، ويحظر ممارستها بعد ذلك الموعد وتقوم الجهات التنفيذية بإزالة أي أشكال للدعاية أمام اللجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات التصويت حتى لا يتم التأثير على رأى الناخبين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، يومي 19 و20 أكتوبر لطباعة بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج والذين سبق ان سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية، حيث يدخل الناخب في الخارج على الموقع خلال اليومين المحددين ويقوم بطباعة بطاقة ابداء الرأي وارسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها، تمهيدا للتصويت في الخارج للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر.

وبحسب قرارات الهيئة، فأن فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية تبدأ يوم 19 أكتوبر والتي تستمر حتى يوم 1 نوفمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي لتلك المرحلة.

وحددت الهيئة الوطنية، يومي 2 و3 نوفمبر لطباعة بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الثانية وارسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها، تمهيدا للتصويت في الخارج للمرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

 

 


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الهيئة الوطنية للانتخابات

الدعاية الانتخابية

الصمت الانتخابى

اليوم السابع

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