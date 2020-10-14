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السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:19 م
السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تطورات ملف سد النهضة، وذلك فى ضوء رعاية الاتحاد الأفريقى برئاسة جنوب أفريقيا للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا. 
 
وجدد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل.
 
من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على حلحلة الموقف الحالى، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية. 
 
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائى بين مصر وجنوب أفريقيا، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقى.
 

السيسي

جنوب افريقيا

سد النهضة

افريقيا

اثيوبيا

حقوق مصر في مياه النيل

الرئيس السيسي

اليوم السابع بلس

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