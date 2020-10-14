اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:47 م
رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة " ردع - 2020 " التى تنفذها وحدات من المنطقه المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى تستمر لعدة أيام وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، بالتزامن مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة .
 
 
تضمنت مراحل المشروع تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح ثم دفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الامامى للدفاعات المعادية وإستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة ، وذلك بإستخدام مقلدات الإشتباك "المايلز" ، ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية .
 
ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى،  القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للعناصر المشاركة مقدماً لهم التهنئة بالذكرى السابعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة التى ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصرى وإرادته القوية التى لا تعرف المستحيل .
 
وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة .
 
حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة .
 
WhatsApp Image 2020-10-14 at 4.54.03 PM
 
WhatsApp Image 2020-10-14 at 4.54.08 PM

 


القوات المسلحه

الجيش المصرى

ردع2020

السيسى

االقوات المسلحة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة