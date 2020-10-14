اليوم السابع
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الكرملين عن الحوار مع الغرب: لن نرقص "التانجو" بمفردنا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:21 م
الكرملين عن الحوار مع الغرب: لن نرقص "التانجو" بمفردنا المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
وكالات

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قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن موسكو تؤيد مواصلة الحوار البناء مع الغرب، لكنها لم تشاهد حتى الآن، التفهم من الطرف الآخر.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضاف ممثل الكرملين، فى حديث للصحفيين اليوم الأربعاء، أن "روسيا لن ترقص التانجو بمفردها".

وتابع بيسكوف القول: "يرى الكرملين ضرورة وفائدة هذا الحوار، وقد دعا الكرملين باستمرار إلى استئناف واستمرار هذا الحوار البناء على أساس الاحترام المتبادل. ولكن كما هو معروف، فمن المستحيل أن يرقص المرء التانجو بمفرده".

وأشار بيسكوف، إلى أن "روسيا لم تكن المبادر إلى تقليص" الحوار مع الشركاء الغربيين في جميع الاتجاهات الممكنة.

وقال: "من الواضح أن روسيا بالذات، لا تنال التفاهم في محاولاتها لاستئناف هذا الحوار بأي طريقة كانت. ومن الواضح أن روسيا ليست مستعدة لقبول مثل هذا النوع من العلاقات، التي نواجهها على خلفية الحادث مع أليكسي نافالني".

 

الكرملين

دميترى بيسكوف

روسيا والغرب

روسيا

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