عودة 471 لاجئًا إلى سوريًا من لبنان خلال 24 ساعة ورصد 38 انتهاكا للهدنة

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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 471 لاجئا (منهم 141 إمرأة و240 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم ،الثلاثاء، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لا جئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مضيفا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الماضية بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة جاسم بريف درعا ، حيث تم اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

فيما رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 38 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية.