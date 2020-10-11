122 ألف و111طلب طلب تصالح علي مخالفات البناء بالشرقية

فريق المحافظات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون ، مؤكداً تقدم كافة التيسيرات على المواطنين لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح علي مخالفات البناء العشوائي.

أكد محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلي 50 جنيه للمتر بالقرى و خصم 25٪ من قيمه التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل مراكز ومدن محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح و للتيسير علي المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية

ثمن المحافظ الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية و الوحدات المحلية القروية في التيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.

وجدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة إستقبلت 122 ألف و111طلب حتى 10 اكتوبر الجاري ومازال يتوافد آلاف المواطنين يومياً على المراكز التكنولوجية لسرعه تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية .