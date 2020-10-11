حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات في الشرابية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الشرابية ، بحبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بتموين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين والحشيش، كما أمرت بارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط عاطلين لهم معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة الشرابية،وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 110 جرام - 70 جرام حشيش- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم ضبطهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.