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لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

الجمعة، 03 يناير 2020 09:14 م
لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان جون وإليسون ماكدونالد وإيوان
ريهام عبد الله

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نادرا ما يكون حظ أحدهما جيدا، وقد تبتسم له الدنيا مرة، لكنها قد لا تكررها مرة أخرى، لكن ثنائى بريطانى كسرا القاعدة، إذ ابتسمت لهما الحياة مرتين فى أيام قليلة.

ديلى ميل
ديلى ميل

 

إذ احتفل زوجين اليوم الجمعة بعد فوزهما بمليوني جنيه إسترليني قبل أيام فقط من تلقيهما أنباء تفيد بأن ابنهما البالغ من العمر 15 عاما، والذى كان مصابًا بالسرطان، بأنه خالى من السرطان، إذ فاز كل من جون وأليسون ماكدونالد، من ستوكتون أون تيز، مقاطعة دورهام، بالجائزة الكبرى الوطنية لليانصيب المتغيرة للحيياة، لكن كانت لديهما أخبار أفضل، عندما أخبرهم الأطباء بعد ثلاثة أيام فقط أن ابنهما  إيوان، الذي حارب السرطان طوال العام الماضى، كان خالياً من السرطان، وفقا لصحيفة ديل ميل البريطانية.

أليسون وجون ماكدونالد ونجلهما إيوان
أليسون وجون ماكدونالد ونجلهما إيوان

 

إليسون وجون وإيوان
إليسون وجون وإيوان

 

وقالت أليسون ماكدونالد، 49 سنة، أم لطفلين آخرين: "على الرغم من فوزنا في اليانصيب، علمنا أن المكالمة قادمة من شأنها أن تخبرنا عن تقدم إيوان، وصحته، وتقاريره الطبية فى حربه ضد السرطان، عندما سمعنا أن الأشعة والتقارير تؤكد خلوه من السرطان، كانت تلك اللحظة الأكثر إثارة، كان الخبر أفضل من كسب الأموال والفوز بالجائزة، إيوان يأتي أولاً بالنسبة لنا".

تم تشخيص إيوان، الذي يعيش مع أسرته في منزل شبه منفصل بقيمة 140،000 جنيهًا إسترلينيًا، بمرض ليمفوما اللاهودجكين في مايو من العام الماضي وتلقى علاجًا كيميائيًا.

ثنائى يفوزان باليانصيب
ثنائى يفوزان باليانصيب

 

جون وإليسون يحتفلان باليانصيب
جون وإليسون يحتفلان باليانصيب

 

وقال جون ماكدونالد، 62 عامًا: لصحيفة ديلى ميل البريطانية، :"وكأن كل احلام حياتنا تحققت فى غضون ثلاثة أيام، يالها من بداية لعام جديد 2020".

وتابع "يحلم الجميع دائمًا بالفوز في اليانصيب في عيد الميلاد، ويتحدثون عن مدى روعة هذا الأمر، لكن أليسون لم تكن تعتقد مطلقًا أن ذلك سيحدث لنا، وبعدها تلقينا نتائج تحاليل إيوان والتى أكدت خلوه من السرطان، من المؤكد أن عام 2020 سيكون عام مدهش بالنسبة لنا".

 


سرطان

يانصيب

ثنائى بريطاني

ديلى ميل البريطانية

اليوم السابع بلس

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