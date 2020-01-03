سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 10:48 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الأكل الصحى مفيد لعقلك.. دراسة تؤكد: خفض الدهون والسكر يعزز الصحة العقلية

الجمعة، 03 يناير 2020 10:00 م
الأكل الصحى مفيد لعقلك.. دراسة تؤكد: خفض الدهون والسكر يعزز الصحة العقلية النظام الغذائى الصحى
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد العلماء أن الأكل الصحي مفيد للعقل، حيث وجدت مراجعة للدراسات التي أجريت على الوجبات الغذائية المختلفة أن هناك علاقة مباشرة بين تناول الطعام بشكل جيد والإجهاد والصحة العقلية ووظيفة الدماغ، وقال خبراء من جميع أنحاء أوروبا، بقيادة جامعة جوتنبرج في السويد، إن هذه العلاقة راسخة في بعض المناطق ولكنها غامضة في بلاد أخرى.

على سبيل المثال يمكن للنظام الغذائى الكيتونى أن يساعد الأطفال المصابين بالصرع، في حين أن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يسهم في ضعف الذاكرة أو الإرهاق.

والنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​- الذي يخفض السكر واللحوم الحمراء والدهون المشبعة - يمكن أن يحمي من القلق والاكتئاب، وقال الباحثون إنه لا توجد أدلة كافية تشرح سبب وجود بعض الآثار في الأطعمة وأن هناك حاجة ماسة لاكتشافات جديدة.

وقالت الدكتورة سوزان ديكسون، أستاذة الصحة النفسية: "لقد وجدنا أن هناك أدلة متزايدة على وجود صلة بين سوء التغذية وتفاقم اضطرابات المزاج، بما في ذلك القلق والاكتئاب، ومع ذلك فإن العديد من المعتقدات الشائعة حول الآثار الصحية لبعض الأطعمة لا تدعمها أدلة قوية."

وقال الباحثون إن تناول المزيد من السكر يمكن أن يزيد سوءًا من فرط الحركة وقلة الانتباه “ADHD” فى الأطفال، وكانت هناك أيضًا نتائج متنوعة على تأثيرات مكملات فيتامين (د) على مرض التوحد أو قوة الذاكرة.

ونظرت الدراسة، التي شملت علماء من المركز الطبي الجامعي جروننجن في ألمانيا وجامعة رادبود، كلية جامعة كورك في أيرلندا وجامعة برمنجهام في إنجلترا، في نتائج عشرات الدراسات، ووجدوا أن الدهون والسكر يمكن أن يتفاقما من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، في حين أن مكملات الفاكهة والخضار والفيتامينات تقلل من العدوان، لكنها قالت إن الدليل على هذه الروابط ضعيف.

ووجد الباحثون أن حمية البحر المتوسط ​​يمكن أن تقلل من الاكتئاب والقلق لدى الأشخاص المصابين بهذه الظروف، لكنهم قالوا أيضا أن مكملات المواد الموجودة فى نظام غذائى غنى بزيت الزيتون لم تقلل من الأعراض في دراسة أخرى.

وأصبح من الواضح أن النتائج السلبية لنظام غذائي رديء الجودة يمكن أن تضعف الصحة العقلية والوظيفة الإدراكية، والتي من المرجح أن تتفاقم مع تقدم العمر.


النظام الغذائى الصحى

الصحة العقلية

تعزيز صحة العقل

خفض الدهون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة