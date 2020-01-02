مستشفى بلبيس للطوارئ تستقبل 19 مصابًا في انقلاب أتوبيس بطريق العاشر

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل مستشفى بلبيس للطوارئ 19 مصابًا، إثر انقلاب أتوبيس سعة 26 راكبًا بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، وانتقل الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية إلى مستشفى بلبيس لمباشرة تلقى المصابين العلاج اللازم بناء على توجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .

وقال "فرحات" إنه جرى تحويل عدد من المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لباقي المصابين بمبنى الطوارئ الجديد والذى تم افتتاحه .

كان مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى بلبيس دخل الخدمة، وقام وكيل الوزارة بمتابعة التشغيل التجريبى للقسم الجديد، والتأكد من عدم وجود أى معوقات فى استقبال جميع حالات الحوادث والطوارئ، وتقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، وإجراء الفحوصات الطبية المعملية والإشاعات اللازمة للمرضى، وإعطاء العلاج اللازم لهم، وتم التأكد من توافر الأمصال وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، والأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة أعداد الأطباء وهيئة التمريض، والتأكيد على مهام شركة الأمن فى تنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين حفاظاً على راحة المرضى.