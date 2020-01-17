فتاة تلقى بنفسها من أعلى كوبرى الساحل بسبب خلافات عائلية

أنقذت الأجهزة الأمنية فتاة ألقت بنفسها من أعلى كوبرى الساحل، حيث تلقت بلاغا من أحد المواطنين (مقيم بدائرة قسم إمبابة بمحافظة الجيزة) بقيام ابنة أخيه (18 سنة – ربة منزل) بإلقاء نفسها فى مياه النيل من أعلى كوبرى الساحل.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لمكان البلاغ، حيث تمكنت من انتشال المذكورة على قيد الحياة بحالة إعياء بسيطة أسفل كوبرى روض الفرج، وتم إسعافها بواسطة سيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وبسؤالها قررت أنها قامت بإلقاء نفسها فى مياه نهر النيل إثر خلافات عائلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.