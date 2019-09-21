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بتكلفة 1.449 مليار جنيه

صور.. مدير "محور سمالوط": نسابق الزمن لإنجاز المشروع نهاية العام

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:29 ص
صور.. مدير "محور سمالوط": نسابق الزمن لإنجاز المشروع نهاية العام محور سمالوط
كتبت - فتحية الديب

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محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا بصعيد مصر، يعد أحد أهم وأكبر المشاريع فى قطاع النقل، ويربط غرب المركز بشرقة مرورا بنهر النيل، "اليوم السابع" زار المحور، والتقى بمدير المشروع الذى قدم لنا شرحا مفسرا عن المحور.

وقال المهندس" محمد فتحى إبراهيم" مدير مشروع محور سمالوط على النيل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المحور الجديد عبارة عن 47 عملا صناعيا يتكونوا من 30 كوبرى علوى و17 نفقا، و2 بربخ بجانب أعمال طرق ومداخل بطول 22 كم، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع  1.449 مليار جنيه، ومن أهم الكبارى الموجودة على المشروع كوبرى النيل.

وتابع المهندس فتحى: محور سمالوط يربط طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة، بأسوان الصحراوى الغربى مروراً بنهر النيل، وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ويبلغ عرض المحور 21 مترا ويضم حارتين فى كل اتجاه عرض كلا منها 3.75 متر

وأضاف مدير المشروع، أن محور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محورى بنى مزار وملوى، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية إستراتيجية، حيث سيسهم فى تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

وأوضح: هناك اهتمام من الدولة، كبير لسرعة إنجاز المحور بالكامل مع نهاية ديسمبر المقبل، وتم تدبير التمويل المطلوب لإنجاز هذا المشروع بالكامل، حيث تم البدء فى المشروع فى يناير 2018 ومن المقرر أن ينتهى فى 3 سنوات، لكن قررت الدولة تسليمه فى ديسمبر 2019 ، فتم وضع برنامج زمنى مضغوط لإنهاء تنفيذ هذا المشروع نهاية العام الجارى، ونسابق الزمن للانتهاء منه نهاية العام.

العمل-في-المحور
العمل في المحور

 

المحور
المحور

 

المشروع-بتكلفة-مليار-و499-مليون-جنيه
المشروع بتكلفة مليار و499 مليون جنيه

 

المهندس-محمد-فتحي-،-مدير-مشروع-محور-سمالوط-علي-النيل
المهندس محمد فتحي مدير مشروع محور سمالوط علي النيل

 

محور-سمالوط
محور سمالوط

 

محور-سمالوط-علي-النيل
محور سمالوط علي النيل

المنيا

محور سمالوط

النيل

مدينة المنيا

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