تجهيز احتفالات لاستقبال 68223 طالب بمدارس الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أنهت محافظة الوادى الجديد، كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسى 2019/2020 والذى سيبدأ غدا لجميع المراحل التعليمية، حيث تم عمل صيانة كاملة للمدارس، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لتحويل مدارس المحافظة لمدارس خضراء، بتنفيذ خطة تشجير وتنجيل الأفنية والمساحات غير المستغلة بكافة المدارس، وتم إعادة توزيع المعلمين والمعلمات على الإدارات التعليمية حسب الحاجة لسد العجز فى بعض التخصصات.

قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن إجمالى عدد الطلاب الملتحقين فى هذا العام هو 68223 موزعين على 462 مدرسة بنطاق مراكز المحافظة، موضحاً أنه تم توفير الزى المدرسى وتوزيعه على التلاميذ بكافة مدارس المحافظة قبل بدء الدراسة بوقت كافى، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم بمراعاة البعد الاجتماعى للطلاب فقد تم توفير الزى المدرسى والمصروفات مجانا للطلاب بالقرى النائية والأكثر احتياجا، بالإضافة إلى التلاميذ الأيتام والغير قادرين بجميع مدارس المحافظة.

أضاف الدكتور إبراهيم التداوى، فى بيان له، إن مدارس الوادى الجديد، غدا الأحد سوف تشهد احتفالات وكرنفالات لاستقبال الطلاب فى أول يوم دراسى بهدف رسم البهجة على وجوه الطلاب خاصة الجدد منهم بالمراحل التعليمية المختلفة وكسر الحاجز النفسى بين الطلاب وأولياء الأمور وإدارة المدرسة، موضحاً أن مديرى المدارس بجميع الإدارات التعليمية الخمس حرصوا على العمل بمشاركة جميع العاملين بالمدرسة على تجميل وتزيين من أجل استقبال العام الدراسى الجديد بكل سعادة وفرح وليصبح هذا اليوم ذكرى طيبة فى نفوس الطلاب على مر السنين.



اعلام المدارس



المدرسات تشارك في الزخرفة



المدرسين والطلاب أثناء العمل



تجهيز لافتات الترحيب بالطلاب



جانب من الاستعدادات



داخل احدي مدارس الخارجة



رسم علم مصر علي حوائط المدارس



رسومات وزخارف علي الجدران



طلاب المدارس يجملون الفصول