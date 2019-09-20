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الحكومة تفند شائعة وقف مشروع إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد "500500"

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:01 م
الحكومة تفند شائعة وقف مشروع إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد "500500" المعهد القومى للأورام - أرشيفية
كتبت هند مختار

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نفت وزارة التعليم العالى، ما تردد من أنباء عن وقف مشروع إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد"500500"، وطرح أرضه للاستثمار الخاص.
 
وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه لن يتم وقف بناء المعهد القومى للأورام الجديد "500500" وطرح أرضه للاستثمار الخاص، مشددة على دعم الدولة الكامل لهذا المشروع؛ حيث يجري حالياً العمل في المرحلة الأولى للمعهد بتكلفة 9.5 مليار جنيه، موضحة أن الأرض المخصصة للمشروع هي ملك جامعة القاهرة، ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.
 
وأكدت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على أن المرحلة الأولى للمعهد تشتمل على برجين لإقامة المرضى بطاقة (340) سريراً ( أسّرة مرضى - رعاية مركزة - زرع نخاع)، وجناحين للعيادات الخارجية لكافة التخصصات بطاقة استيعابية (1440) مريضاً / يوم، وعدد (20) غرفة عمليات كبرى، بالإضافة إلى وحدة علاج كيميائي لليوم الواحد بعدد (122) كرسي لعلاج  (350) مريضاً/ يوم، ووحدة علاج تلطيفي لليوم الواحد بعدد 30 سريراً، فضلاً عن عدد (6) أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية (215) مريضاً/ يوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية (800) مريض/ يوم، ومكان لاستقبال طوارئ الأورام بطاقة استيعابية (120) مريضاً/ يوم، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة استيعابية (214) مريضاً / يوم، وعدد (4) أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء ومحطة الخدمات المركزية CUP.
 
 

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