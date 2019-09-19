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أسعار الذهب اليوم الخميس 19-9-2019 فى مصر

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:00 ص
أسعار الذهب اليوم الخميس 19-9-2019 فى مصر الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس  19-9-2019 استقرار ملحوظ حتى الآن، ليسجل الذهب 682 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر.


 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:
 

سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 582 جنيها.

 

سعر عيار 21 اليوم 682 جنيها للجرام.

 

سجل عيار 24 سعر 783 جنيها للجرام.

 

 سعر الجنيه الذهب 5456 جنيها.

 

أوقية الذهب 1496 دولار.

 

وقال رفيق عباسى رئيس شعبة صناعة المجوهرات والذهب فى اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب عالميا من المفترض أن تشهد هبوط بعد خفض سعر الفائدة فى أمريكا ربع نقطة مئوية، إذا كان الوضع طبيعى ولا يوجد مؤثر أخر على الأسعار.

 

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الظروف العالمية الحالية والأوضاع الاقتصادية المتغيرة تجعل من خفض الفائدة فى أمريكا عامل ربما لا يكون ذات تأثير كبير على الذهب، لذلك ننتظر ما تسفر عنه الساعات القادمة، فالأسعار من المفترض أن ترتفع لكن لا يمكن الجزم بذلك فى مثل الظروف الحالية.

وتابع : الذهب يرتفع عالميا إذا حدث زيادة فى الطلب عليه من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية الضخمة، ووضع السوق العالمى لا يمكن التنبؤ به فى الفترة الحالية مع موجة التغيرات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات، لكنه قدم إشارات متباينة بشأن خطوته القادمة.


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