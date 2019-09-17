سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:00 ص
تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد جرائم الأنترنت - أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، نطاق تطبيق وسريان من حيث المكان، حيث نص علي سريان أحكامه على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها، خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين، وذلك متى كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى.
 
وفي هذا الصدد، نصت المادة الثالثة من القانون رقم 157 لسنة 2018، إنه مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الأتية:

  • إذا ارتكبت الجريمة على متن أيه وسيله من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجله لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

  • إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً.

  • إذا تم الاعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

  • إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة  إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية

  • إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.

  • إذا وُجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق القانون، التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.

 


مجلس النواب

جرائم الانترنت

تقنية المعلومات

مكافحة الجريمة الإليكترونية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القانون يمنح النائب العام الحق فى منع متهمى "جرائم الإنترنت" من السفر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:00 ص

اعرف التزامات وواجبات مقدمى الخدمات بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت" الجديد

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:00 ص

"مكافحة جرائم الإنترنت" يتيح تتبع مرتكبى الجرائم دوليا.. اعرف نص القانون

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:00 ص

تعرف كيف واجه قانون "جرائم الإنترنت" الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:00 م

قانون جرائم الإنترنت يتصدى لجرائم التنصت على البيانات أو تعطيلها

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 09:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة