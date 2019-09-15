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كلاكيت تانى مرة.. سامى كمال الدين يهدد زوجة محمد على ويبتزها بصور خاصة (فيديو)

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:04 ص
كلاكيت تانى مرة.. سامى كمال الدين يهدد زوجة محمد على ويبتزها بصور خاصة (فيديو) محمد على

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لا عيب أكبر من أن يبيع المرء عرضه وأهل بيته لجماعة مارقة، من أجل أن يدعموه في معركته المزيفة، لا عيب أكبر مما فعله المقاول الهارب محمد علي، حينما تجاهل رسائل أم أولاده التي تطالبه فيها باحتواء بناته والسيطرة عليهن، نظراً لعدم قدرتها على ذلك، بعد ما اتجهت البنت الكبرى إلى القيام بسلوك قد يقودها إلى نهاية خطيرة.

في تسجيل صوتي، حصل عليه "اليوم السابع" طالبت أم فتيات محمد علي المقاول الهارب بأن يتصل بنجلتهما رحيمة وهي الكبرى، ويأمرها بألا تخرج من المنزل حتى موعد الامتحانات، لأنها منذ فترة طويلة وهي تقوم بسلوكيات مريبة قد تؤدي إلى هلاكها وهي في سن صغير، وطالبت أم الفتيات الأب الهارب بالسيطرة على الفتاة، وإن لم يستطع ذلك فلا عليه سوى أن يخبرها لتتصرف في الأمر، إلا أن الأب الذي لا يعرف أي معنى لهذه الكلمة، لم يقم إلا بتسريب هذه التسجيلات للجماعة الإرهابية، مرفقة بصورتها التي تنشر لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتولى أذرع الجماعة - وعلى رأسها سامى كمال الدين - فيما بعد تهديد الأم، وابتزازها وإرهابها لتسكت عن مطالباتها المستمرة باحتواء الأب لبناته قبل أن يفقدن مستقبلهن.

 

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتجرد فيها المقاول الهارب من معاني الأبوة والرجولة، ويسلم أم فتياته للجماعة الإرهابية لتنهش فيها، فمنذ يومين كان قد دخل الهارب، سامى كمال الدين، على خط الخلافات ما بين المقاول الهارب محمد على وزوجته، بعد أن استخدم أحد الرسائل الصوتية التى سبق وأرسلتها إلى زوجها المقاول تشتكى خلاها من سلوك أحد بناتهما، وقام سامى كمال بإعادة إرسال الرسالة الصوتية إلى عدد كبير من خلال رسائل الواتس أب، مطالباً الجميع بمساندة محمد على ضد زوجته، والتحريض على الزوجة، وتهديدها أيضاً.

 

وقال سامى كمال الدين فى الرسالة التى بعث بها من هاتفه التركى، لمتابعيه وأصدقائه عبر الواتس أب:  " رسالتى إلى زوجة محمد على.. لسه فاكرة دلوقتى بعد كل السنين تتكلمى عن تربية محمد على لبنت حضرتك، هو مين المسئول عن البنت، ومين اللى عايشة معاها، اتقى الله ولو حد هيتحاسب على تربيتها هيبقى انتى مش محمد على، ولا علشان محمد على دلوقتى بقى ايقونة للشباب ف عايزة تظهرى فى الصورة".

 

استخدام سامى كمال الدين للرسالة الصوتية التى سبق وأرسلتها زوجة المقاول الهارب محمد على لزوجها يؤكد وجود تواصل بين سامى كمال والمقاول الهارب، وأن الأخير يستخدم المذيع فى قناة الشرق للرد على زوجته وتهديدها أيضاً.

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محمد على

المقاول الهارب

الاخوان

سامى كمال الدين

زوجة محمد على

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