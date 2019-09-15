صور.. العاصفة المدارية أومبرتو تجتاح جزر الباهاما ومخاوف من تحولها لإعصار

رويترز

اجتاحت العاصفة المدارية أومبرتو مناطق تعرضت لدمار من قبل بجزر الباهاما متسببة فى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية قبل توجهها نحو الشمال الغربى أمس السبت وقال خبراء الأرصاد الجوية إن من المرجح أن تصبح تلك العاصفة إعصارا قبل انقضاء نهاية الأسبوع.



أمطار غزيرة

وتثير تلك العاصفة رياحا تبلغ سرعتها 85 كيلومترا فى الساعة ومن المتوقع تحركها قبالة الساحل الشرقى لولاية فلوريدا إلى المحيط الأطلسى فى بداية الأسبوع طبقا لما ذكره المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير.



بداية العاصفة

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة قد تؤدى إلى هطول أمطار يبلغ منسوبها 15.24 سنتيمترا فى بعض مناطق الباهاما حتى يوم الاثنين ولكنها لم تؤد إلى هبوب عاصفة شديدة فى الجزر الشمالية الغربية والتى اجتاحها الاعصار دوريان فى وقت سابق من الشهر الجاري.

ولكن أومبرتو قد يؤدى إلى تعقيد جهود الإغاثة فى تلك المنطقة التى سويت فيها آلاف المبانى بالأرض وأصبح 70 ألف شخص فى حاجة لمأوى ولطعام ومياه ومساعدات طبية.



الباهاما

واجتاح دوريان الباهاما فى أول سبتمبر كعاصفة من الفئة الخامسة وكأحد أقوى الأعاصير الأطلسية التى اجتاحت البر على الإطلاق متسببا فى رياح بلغت سرعتها 298 كيلومترا فى الساعة.

وقال رئيس وزراء الباهاما هوبرت مينيس إن العدد الرسمى للقتلى بسبب دوريان بلغ 50 شخصا ولكن مئات الأشخاص ما زالوا مفقودين ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى.



الباهاما بأمريكا

ووصل انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى ناسو يوم الجمعة إظهارا للدعم الدولى للباهاما، وبدا جوتيريش مصدوما بشكل واضح اليوم السبت بعد قيامه بجولة جوية فوق أباكو التى كانت أشد المناطق تأثرا بالإعصار دوريان .



أثار كارثية فى الباهاما



أضرار كبيرة



العاصفة