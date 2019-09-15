سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. العاصفة المدارية أومبرتو تجتاح جزر الباهاما ومخاوف من تحولها لإعصار

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:00 ص
صور.. العاصفة المدارية أومبرتو تجتاح جزر الباهاما ومخاوف من تحولها لإعصار أمطار غزيرة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتاحت العاصفة المدارية أومبرتو مناطق تعرضت لدمار من قبل بجزر الباهاما متسببة فى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية قبل توجهها نحو الشمال الغربى أمس السبت وقال خبراء الأرصاد الجوية إن من المرجح أن تصبح تلك العاصفة إعصارا قبل انقضاء نهاية الأسبوع.

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

 

وتثير تلك العاصفة رياحا تبلغ سرعتها 85 كيلومترا فى الساعة ومن المتوقع تحركها قبالة الساحل الشرقى لولاية فلوريدا إلى المحيط الأطلسى فى بداية الأسبوع طبقا لما ذكره المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير.

بداية العاصفة
بداية العاصفة

 

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة قد تؤدى إلى هطول أمطار يبلغ منسوبها 15.24 سنتيمترا فى بعض مناطق الباهاما حتى يوم الاثنين ولكنها لم تؤد إلى هبوب عاصفة شديدة فى الجزر الشمالية الغربية والتى اجتاحها الاعصار دوريان فى وقت سابق من الشهر الجاري.

ولكن أومبرتو قد يؤدى إلى تعقيد جهود الإغاثة فى تلك المنطقة التى سويت فيها آلاف المبانى بالأرض وأصبح 70 ألف شخص فى حاجة لمأوى ولطعام ومياه ومساعدات طبية.

الباهاما
الباهاما

 

واجتاح دوريان الباهاما فى أول سبتمبر كعاصفة من الفئة الخامسة وكأحد أقوى الأعاصير الأطلسية التى اجتاحت البر على الإطلاق متسببا فى رياح بلغت سرعتها 298 كيلومترا فى الساعة.

وقال رئيس وزراء الباهاما هوبرت مينيس إن العدد الرسمى للقتلى بسبب دوريان بلغ 50 شخصا ولكن مئات الأشخاص ما زالوا مفقودين ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

الباهاما بأمريكا
الباهاما بأمريكا

 

ووصل انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى ناسو يوم الجمعة إظهارا للدعم الدولى للباهاما، وبدا جوتيريش مصدوما بشكل واضح اليوم السبت بعد قيامه بجولة جوية فوق أباكو التى كانت أشد المناطق تأثرا بالإعصار دوريان .

أثار كارثية فى الباهاما
أثار كارثية فى الباهاما

 

أضرار
أضرار كبيرة

 

بداية العاصفة
العاصفة

 

جزر الباهاما
جزر الباهاما

 


أومبرتو

أمطار

الباهاما

إعصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
16 اختصاصًا تنفيذيًا لهيئة الدواء.. أبزرها معالجة الأوضاع الطارئة

16 اختصاصًا تنفيذيًا لهيئة الدواء.. أبزرها معالجة الأوضاع الطارئة

إعفاء ذوى الإعاقة من الضرائب والرسوم والمصروفات.. تعرف على التفاصيل

إعفاء ذوى الإعاقة من الضرائب والرسوم والمصروفات.. تعرف على التفاصيل

غدًا.. بدء تعديل رغبات طلاب جامعة الأزهر طبقًا للحد الأدنى

غدًا.. بدء تعديل رغبات طلاب جامعة الأزهر طبقًا للحد الأدنى

3 محاور رئيسية تطرق إليها مؤتمر الشباب الثامن.. تعرف عليها

3 محاور رئيسية تطرق إليها مؤتمر الشباب الثامن.. تعرف عليها

للطلاب الجدد.. تعرف على 7 أوراق مطلوبة للتقديم بالجامعات

للطلاب الجدد.. تعرف على 7 أوراق مطلوبة للتقديم بالجامعات

شاهد.. أعمال الحفائر واستخراج صف من "الكباش" قرب مدخل معابد الكرنك

شاهد.. أعمال الحفائر واستخراج صف من "الكباش" قرب مدخل معابد الكرنك

قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. اعرف التفاصيل

قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. اعرف التفاصيل

قبل انطلاقها بساعات..طرق النهضة الإخوانية غير المشروعة بانتخابات رئاسة تونس

قبل انطلاقها بساعات..طرق النهضة الإخوانية غير المشروعة بانتخابات رئاسة تونس

تعرف على المستندات المطلوبة للتقرير الفنى للمبانى المخالفة المراد التصالح عليها

تعرف على المستندات المطلوبة للتقرير الفنى للمبانى المخالفة المراد التصالح عليها

اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة