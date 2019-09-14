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نصائح للقضاء على التوتر.. المشى والقراءة أبرزها

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:00 ص
نصائح للقضاء على التوتر.. المشى والقراءة أبرزها
فاطمة ياسر

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التوتر والقلق من المشاعر السلبية التي يمر بها ويشعر بها الأشخاص، ولها العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر أبرزها ضغوط الحياة اليومية، فهي من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بالتوتر والقلق، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل النصائح التي تساعد في التخلص من هذا الأمر وفقا لموقع " bestlife".

 فالتوتر والقلق من الأمور المسببة  للشعور بسرعة الغضب والانفعال الشديد لأقل الأسباب، وهنا يجب عليك أن تعلم أن هرمون التوتر والقلق لديك سريع ويجب عليك التعرف علي أفضل الطرق التي تساهم بشكل كبير في ضبط هذا الأمر وضبط مشاعرك وانفالاتك، فالشخص قادر علي هذا الأمر.

وقدم التقرير بعض النصائح التي تساهم في التقليل من الشعور بالتوتر والقلق، ومنها:

-هل تعلم أن أخذ النفس بعمق من الأمور الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم ضربات القلب، وتعمل علي تنظيم النفس، ويقلل من حدة الإصابة بالعصبية أو الإصابة بالإنفعالات، وتقلل من حدة التوتر والقلق.

-ممارسة المشي تعد من أهم الأشياء التي يجب القيام بها، لأنها تساهم بشكل كبير في التخلص من ضغوط الحياة اليومية، وأيضا تساهم علي تجديد خلايا الجسم وتساهم في إفراز هرمون السعادة لديك، ولذا امشى في الهواء الطلق يوميا 10 دقائق وستلاحظ الفرق.

-القيام بممارسة أشياء تفضلها كالقراءة أو ما شابه ذلك فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في الحد من سيطرة المشاعر السلبية كالقلق والتوتر عليك.


القلق والتوتر

التوتر

نصائح للتخلص من التوتر

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