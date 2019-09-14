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فيديو.. عمرو أديب: "يولع محمد على ووائل غنيم دول قاعدين بره..يهمنى اللى هنا"

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:29 ص
فيديو.. عمرو أديب: "يولع محمد على ووائل غنيم دول قاعدين بره..يهمنى اللى هنا" الإعلامى عمرو أديب
كتب أحمد عبد الرحمن

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علق الإعلامى عمرو أديب، على فيديوهات المقاول محمد على، قائلاً:"لما نزل الفيديو الناس قالت ايه ده الجيش المصرى عامل كده؟، دا النغمة دى موجودة من زمان".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، :"اللى ضايقنى فى الفترة الأخيرة الناس اللى بصت وسكتت، يولع محمد على على وائل غنيم على الجزيرة على كل الحكاية دى، الناس دى قاعدة بره، محمد على فى برشلونة ووائل غنيم فى أمريكا"، مردفاً:"يهمنى الناس اللى قاعدة هنا فى البلد الـ 16 مليون تلميذ اللى داخلين المدارس والناس اللى بتتعالج والناس اللى بتتعلم، دول قاعدين برة ملوش دعوة بينا".

 

واستطرد أديب، : "عاوز افكركم بحاجة، فى عهد مبارك، كانوا بيقولوا جهاز الخدمة الوطنية بيعملوا فراخ، يعنى قبل 2011، فيه ضرس شديد فى مصر اسمه الجيش، يجب لخلخته لأنه القوى، وفى 2012 البرادعى كان بيهاجم الجيش، وهيظهر بكرة أو بعده".

 

وتابع: "محمد على اللى بيتكلم عن الجيش والفساد، هقول رأيى، فكرة لطيفة جداً، أنا يكون عندى مشاكل فى بلدى، وعندى فلوس مستلفها من بنوك، والتزامات تجاه أفراد، وتجاه عائلة ومش قادر أعملها، أعمل ايه؟، وعندى فكرة أبيع حاجتى وأروح طالع برة، وأقعد وأقول أنى بكشف الفساد، وأنت معتقد أنك محمى ومحدش هيقربلك، وتقول أهو يا باشا أنا بتكلم فى الفساد وفيه حد قربلى، والفلوس بح".

 

وأردف أديب: "البلد دى شديدة وعصية وعنيدة، وأى مؤسسة فى الدنيا وارد يكون فيها نسبة انحراف، المهم يببقى فيه ضبط وربط ورقابة وتصليح مستمر".

 


عمرو اديب

محمد على

المقاول محمد على

الهارب محمد على

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