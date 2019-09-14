سبلايز المدارس من 200 لـ2000 جنيه بالدقهلية.. وأولياء الأمور يشتكون

الدقهلية – سارة الباز

لم يقتصر الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد على تجهيز الحقيبة والكشاكيل والكتب والمقلمة بأدواتها، وإنما دخلت "السبلايز" بتكاليفها المرهقة للأسر المصرية ضمن الإستعدادات اللازمة أيضا... هنا عبر سطور اليوم السابع المقبلة تتعرف على تفاصيل "سبلايز" مدارس الدقهلية وأسعارها، وتعليق أولياء الأمور عليها.

"سبلايز" KG1 بـ 2000 جنيها !!

تتحدث الدكتورة أمانى أحمد عن تجربتها مع السبلايز قائلة: ( قدمت لطفلى بإحدى مدارس اللغات الخاصة بالمنصورة، وفوجئت بقائمة طلبات غريبة تحت مسمى " supplies list "، وحينما توجهت للمكتبة لشرائها اكتشفت أن بعض هذه الأدوات لا يمكن شراؤها من مكتبة عادية، ويحتاج منى للتوجه لمكتبات كبيرة كى أتمكن من الوفاء بطلبات القائمة، وكانت الصدمة حينما جاء وقت دفع الحساب، إذ وصلت التكلفة لـ 2003.5 جنيها بالضبط، لن أنسى هذا الرقم أبدا ما حييت، فاضطررت للتخلى عم بعض الطلبات، واستبدال بعضها بأخرى أقل جودة وأرخص سعرا، حتى انخفضت التكلفة لـ 1500 جنيها ) .

أبحث عن "السبلايز" الأرخص لتوفير التكاليف

وتضيف منى صلاح، ولى أمر طالبة بـ KG2 بأن " سبلايز " المدرسة الإنترناشونال الخاصة بابنتها تضمنت 30 طلبا هى : ( مطهر للأيدى، شمع، متر سكوتش، صمغ بريت، مريلة تلوين، كيس عيون بلاستيكية، لعبة قماش يدوية، علبة مناديل كبيرة، علبة مناديل مبللة كبيرة، صور شخصية للطفل، طقم ملابس داخلى وخارجى للطفل، فوطة صغيرة، أطباق فوم بيضاء، بوتوفليو، أكواب بلاستيكية، كيس بالونات، صلصال 12 لون، ألوان مائية، ألوان خشب 12 لون، فوتوفوم ألوان، فون عادى، فوم جليتر، كانسون ألوان، براية، أستيكة، أقلام رصاص، سكتش رسم كبير وآخر صغير، كراسة عربى 9 سطور مجلدة باللون الأخضر، كراسة إنجليزى 4 سطور مجلدة باللون الأزرق، كراسة إنجليزى 4 سطور مجلدة باللون الأحمر).

وأشارت إلى أنها تعلمت من الدرس فى السنة الماضية الاستغناء عن بعض الطلبات، واستبدال أغلبها بالأرخص سعرا، فيما عدا بعض الأشياء التى قد تضر رداءتها صحة الأطفال مثل الصلصال الذى تتعرض بشرتهم له بشكل مباشر، وتمكنت من اختصار التكلفة لـ 670 جنيها فقط !!

سبلايز المدارس الخاصة المتوسطة 200 جنيها

ويؤكد " نادر أحمد "، موظف وولى أمر طالب فى الصف الأول الإبتدائى أن "السبلايز" مجرد عبء إضافى على كاهل الأسرة المصرية، خاصة إذا كانت أسر الطبقة الوسطى أو البسيطة، لافتا إلى أنه اختار مدرسة خاصة متوسطة المستوى والمصروفات لولده، حتى يتمكن من دفع نفقاتها، وتكاليف " السبلايز " التى تتراوح ما بين 150 وحتى 200 جنيها مع بداية كل عام منذ دخل مرحلة الحضانة بالمدرسة .

سبلايز المدارس الخاصة مسلسل لا ينتهى على مدار العام

وأوضح عادل القاضى، مهندس، وولى أمر طالبة بإحدى مدارس اللغات الخاصة بالمنصورة أن مشكلة هذه المدارس أن طلبات السبلايز لا تنتهى مع بداية العام الدراسى ولكنها مسلسل مستمر مع كل حفلة أو مناسبة، وذلك لأنهم يطلبون أزياء بتصاميم معينة تتناسب مع طبيعة ومناسبة الحفلة، والعروض التى يقدمها الأطفال داخل المدرسة، بالإضافة إلى الجاتوه والتورتات والمياه الغازية الخاصة بالحفلات، وهو أمر صعب ومكلف جدا، يدفعه للتفكير جديا فى التحويل لابنته لمدرسة أخرى بتكاليف وطلبات سبلايز أقل فى العدد وأكثر انخفاضا فى التكلفة.

طلبوا منى 9 آلآف جنيه لقبول ابنتى

ويروى " محمد عيسى" بأنه قد تعرض لموقف مستفز حينما قرر التقديم لابنته بإحدى مدارس المنصورة الخاصة، واتخذ كل التدابير والوسايط اللازمة، وحصل إمضاء وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة بالمحافظة، ليفاجأ بطلب مدير المدرسة لتبرع قيمته 9 آلآف جنيها لقبول ابنته بالمدرسة، وإلا فلتنتظر على قائمة الإنتظار حتى يأتى الفرج، وذلك بعد أن عرف أنه من العاملين بالخارج، ومن المعروف أن أبناء العائدين من الخارج لهم أولوية القبول بالمدرسة قبل أى فئة أخرى، لكن هذا المدير ضرب عرض الحائط بكل ذلك، وأصر على موقفه؛ الأمر الذى اضطر الأب للبحث لابنته عن مدرسة أخرى بديلة طلبت منه تبرع 4 آلآف جنيه بعد الفصال والتفاوض.