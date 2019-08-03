سوبر كورة
Ads
السبت، 03 أغسطس 2019 10:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

10 شروط للتقدم بوظائف نقابة التمريض للعمل بالسعودية.. تعرف عليها

السبت، 03 أغسطس 2019 07:00 ص
10 شروط للتقدم بوظائف نقابة التمريض للعمل بالسعودية.. تعرف عليها ممرضات - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة كوثر محمود، النقيب العام، عقد برتوكول تعاون مع سوق العمل السعودى، لبدء تشغيل أعضاء هيئة التمريض بالمؤسسات الصحية المختلفة، مشيرة إلى أن النقابة بدأت فى تلقى طلبات التقدم لشغل وظائف، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 أغسطس الجارى.

 

وحددت النقابة مجموعة من الشروط للتقدم لتلك الوظائف وهى:

1- الحصول على البكالوريوس فى علوم التمريض، كحد أدنى، وموثق من الخارجية.
 
2- أن تكون المُمرضة مُقيدة بنقابة التمريض.
 
3- كارنية نقابة التمريض سارى حتى تاريخه.
 
4- أن تكون حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة.
 
5- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.
 
6- لا يزيد السن عن 35 سنة.
 
7- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.
 
8- أن تكون المتقدمة لائقة صحيًا، وحسنة المظهر، والسير والسلوك، بشهادة معتمدة من النقابة.
 
9- اختياز المتقدمة لاختبار تحريرى، ومقابلة مع عضو لجنة التعاقد، بنسبة لا تقل عن 70%.
 
10- يُفضل حصول المتقدمة على دورات تدريبية متخصصة فى: عناية مُركزة للبالغين، رعاية مُركزة أطفال، رعاية قلب، غسيل كلوى، استقبال وطوارئ، صحة نفسية.

نقابة التمريض

وظائف للتمريض

وظائف للتمريض فى السعودية

العمل فى السعودية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة التمريض: بدء تلقى التقدم لوظائف بالمؤسسات الصحية بالسعودية

الخميس، 01 أغسطس 2019 12:08 م

نقابة التمريض تطلق خط ساخن لتقديم الخدمات لأعضائها

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:47 م

نقابة التمريض تعلن بدء الحجز فى دورة العمليات.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:09 م

صور.. نقابة التمريض تنظم ندوات للحث على المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:08 م

عمومية نقابة التمريض توصى بدعم التأمين الصحى الجديد وزيادة بدل السهر

الخميس، 28 مارس 2019 09:08 م

الخميس.. الجمعية العمومية لنقابة التمريض تناقش ميزانية النقابة لعام 2018

الإثنين، 25 مارس 2019 05:00 ص

نقابة التمريض توضح حقيقة فيديو "الرقص فى حضانة أطفال "

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدًا.. مكتب التنسيق ينتهى من تنسيق المرحلة الثانية 2019

غدًا.. مكتب التنسيق ينتهى من تنسيق المرحلة الثانية 2019

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

قبل المصيف.. 5 نصائح لجمال قدميك وأظافرك

قبل المصيف.. 5 نصائح لجمال قدميك وأظافرك

لو عمودك الفقرى على طول وجعك.. اعرف ازاى تعالجه وتخفف عن نفسك

لو عمودك الفقرى على طول وجعك.. اعرف ازاى تعالجه وتخفف عن نفسك

ناسا تبحث عن علامات الحياة والماء على سطح كوكب جديد

ناسا تبحث عن علامات الحياة والماء على سطح كوكب جديد

دورتموند ضد البايرن فى قمة نارية بكأس السوبر الألماني

دورتموند ضد البايرن فى قمة نارية بكأس السوبر الألماني

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

10 شروط للتقدم بوظائف نقابة التمريض للعمل بالسعودية.. تعرف عليها

10 شروط للتقدم بوظائف نقابة التمريض للعمل بالسعودية.. تعرف عليها

70 صفقة .. ملخص الميركاتو الصيفي حتى الآن

70 صفقة .. ملخص الميركاتو الصيفي حتى الآن

فى كتاب جديد .. زوجة مايكل جاكسون تدافع عنه بعد اتهامه بالتحرش

فى كتاب جديد .. زوجة مايكل جاكسون تدافع عنه بعد اتهامه بالتحرش

رسمياً .. موسم رابع لمسلسل 13 Reasons Why بعد ارتفاع تقييمه

رسمياً .. موسم رابع لمسلسل 13 Reasons Why بعد ارتفاع تقييمه

أقوى 10 تصريحات للصفقات"سوبر ستارز".. رمضان ومتولي وديانج وقفشة يتحدثون عن تحقيق المجد مع الأهلي.. شيكابالا يكشف مع ثلاثي الزمالك رغبة التتويج.. ومدبولي يسعى للتألق مع الإسماعيلي وأحمد علي فى مغارة جديدة

أقوى 10 تصريحات للصفقات"سوبر ستارز".. رمضان ومتولي وديانج وقفشة يتحدثون عن تحقيق المجد مع الأهلي.. شيكابالا يكشف مع ثلاثي الزمالك رغبة التتويج.. ومدبولي يسعى للتألق مع الإسماعيلي وأحمد علي فى مغارة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة