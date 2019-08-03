10 شروط للتقدم بوظائف نقابة التمريض للعمل بالسعودية.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة كوثر محمود، النقيب العام، عقد برتوكول تعاون مع سوق العمل السعودى، لبدء تشغيل أعضاء هيئة التمريض بالمؤسسات الصحية المختلفة، مشيرة إلى أن النقابة بدأت فى تلقى طلبات التقدم لشغل وظائف، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 أغسطس الجارى. وحددت النقابة مجموعة من الشروط للتقدم لتلك الوظائف وهى:

1- الحصول على البكالوريوس فى علوم التمريض، كحد أدنى، وموثق من الخارجية.

2- أن تكون المُمرضة مُقيدة بنقابة التمريض.

3- كارنية نقابة التمريض سارى حتى تاريخه.

4- أن تكون حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة.

5- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

6- لا يزيد السن عن 35 سنة.

7- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.

8- أن تكون المتقدمة لائقة صحيًا، وحسنة المظهر، والسير والسلوك، بشهادة معتمدة من النقابة.

9- اختياز المتقدمة لاختبار تحريرى، ومقابلة مع عضو لجنة التعاقد، بنسبة لا تقل عن 70%.

10- يُفضل حصول المتقدمة على دورات تدريبية متخصصة فى: عناية مُركزة للبالغين، رعاية مُركزة أطفال، رعاية قلب، غسيل كلوى، استقبال وطوارئ، صحة نفسية.