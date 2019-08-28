طالب بجامعة بنها يحصل على ذهبية رمى القرص فى الألعاب الأفريقية

القليوبية - إبراهيم سالم

هنأ الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الطالب شهاب محمد عبدالعزيز بكلية التربية الرياضية ولاعب المنتخب الوطنى لألعاب القوى لحصوله على ذهبية رمى القرص فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا فى المغرب.

وأعرب السعيد، عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم الذى يضاف إلى رصيد شباب وأبناء جامعة بنها ومصر المخلصين لوطنهم، مؤكداً أن الجامعة حريصة على دعم اللاعب الفائز ورعايته رياضيا لتحقيق مزيدا من الإنجازات والبطولات.

من جانبه هنأ الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطالب شهاب محمد مؤكدا أن الجامعة لا تألو جهداً فى الإهتمام بالأنشطة الطلابية وتوفير مناخ مناسب لممارستها ودعم أفكار الشباب وتشجيع المبادرات الطلابية الهادفة.

وقال الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ببنها، أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطعون تحقيق إنجازات للجامعة ولمصرنا الغالية عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كافة الإمكانيات التى تساعدهم لتحقيق أفضل المراكز الرياضية.

يذكر أن شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطنى لألعاب القوى، قد نجح فى إضافة ميدالية ذهبية للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا فى المغرب بعدما وصل لمسافة ٥٩:٢٣ مترا، ليتوج بالذهبية والمركز الأول.