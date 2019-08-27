سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

معلومة قانونية ..من هو التاجر الذى يحق له طلب الصلح الواقى من الإفلاس؟

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:40 م
معلومة قانونية ..من هو التاجر الذى يحق له طلب الصلح الواقى من الإفلاس؟ محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، فى الفصل الخاص بالصلح الواقى من الإفلاس ، على شروط يجب توافرها فى التاجر لكى يتقدم بطلب للصلح.
 
فنصت المادة 30 على " لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه، ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع.
 
وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع.
 
ويجوز إجراء الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة في دور التصفية.
 
وتابعت المادة 31 ، أنه لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.
 
ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب الأحوال.
 
وفى حالة أن يكون المتجر بطريق الإرث نصت المادة 32 على "لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح.
 
ويجب أن يطلب الورثة أو الموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي إليهم جميعا على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفضل فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن".
 
 
 
 
 
 

قانون الإفلاس

التاجر المفلس

شروط تقديم طلب الصلح الواقى من الإفلاس

الصلح الواقى من الإفلاس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة