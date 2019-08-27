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محافظ دمياط تتابع الحملات البيئية على مكامير الفحم بدمياط الجديدة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:11 م
محافظ دمياط تتابع الحملات البيئية على مكامير الفحم بدمياط الجديدة محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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اجتمعت اليوم، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بوفد من مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، برئاسة المهندس علاء ابو سمرة، حيث تابعت المحافظ أعمال حملات إزالة مكامير الفحم داخل نطاق المدينة، موجهة بإزالة كافة المكامير المضرة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية بالتعاون مع إدارة البيئة .

كما ناقشت المحافظ تحقيق التعاون المشترك بين المحافظة، ومجلس الأمناء من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية فى النهوض بالمحافظة من خلال مشاريع تجميلية وتنموية تخدم أهالى المحافظة .

وفى سياق متصل عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع بحضور اللواء جمال الحسينى السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط ، وذلك لمناقشة اعمال رد الشىء لأصله داخل نطاق مدينة دمياط .

حيث وجهت المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من رد الشىء لأصله فى أسرع وقت ممكن بمركز ومدينة دمياط تمهيدا للبدء فى أعمال الخطة الاستثمارية .

كما وجهت  بضرورة انشاء إدارة صيانة للطرق داخل المراكز والمدن يكون دورها متابعة صيانة الطرق داخل نطاق الوحدات المحلية، وكذا إنجاز أعمال الصيانة بشكل فورى .

 


محافظة دمياط

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منال عوض

دمياط الجديدة

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