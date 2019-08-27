لجنة انتخابات "الأطباء": حضور الطبيب للتصويت بنفسه واجب والتوكيلات مرفوضة

كتبت آية دعبس

أكدت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء، على ضرورة حضور الطبيب للإدلاء بصوته فى انتخابات الأطباء، مشيرة إلى أنه من غير المسموح للطبيب بعمل توكيل لأحد للإدلاء بصوته عوضا عنه، نافيه ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعى، بأنه يجوز للطبيب أن يقوم بتفويض أو عمل توكيل لأحد من الأطباء للتصويت بدلا منه، لوجوده خارج البلاد أو بعيداً عن مقره الانتخابى.

وأضافت اللجنة، فى بيان، أن الإدلاء بالأصوات يجب أن يكون منفرداً وسرياً، ولا يجوز الإدلاء بالأصوات بشكل جماعى أو علنى منعاً لحدوث أى تأثير على الناخب، وحرصاً على خروج الانتخابات بالشفافية والحياد المطلوبين، تحت شعار "عزيزى الطبيب: شارك بصوتك، وتمسك بحقك فى اختيار من يمثلك".

وعن طريقة الانتخاب، قالت اللجنة العليا، إنه فى هذه المرة سيتم إعطاء كل طبيب 7 ورقات للانتخاب (3 فرعية + 3عامة + قطاع) العامة والفرعية ورقة، النقيب ورقة، فوق السن ورقة، تحت السن ورقة، والانتخاب يتم بوضع علامة أمام اسم المرشح، ويجب أن يلتزم الطبيب بالعدد المطلوب انتخابه فى كل ورقة " لا أكثر ولا أقل " وإلا سيبطل الصوت.

وأشارت اللجنة، إلى أنه فى حالة تواجد الطبيب لأى ظرف خارج نطاق المحافظة التى من المفترض أن يدلى بصوته بها، عليه أن يتوجه إلى أقرب نقابة فرعية، ثم لجنة الوافدين ليقوم بانتخاب "نقيب عام و 3 أعضاء نقابة عامة فوق السن (أكثر من 15 سنة قيد) ، 3 أعضاء نقابة عامة تحت السن ( أقل من 15 سنة قيد ) بالإضافة إلى عضو قطاع (في حالة تواجد الطبيب المنتخِب داخل القطاع).

ومن المقرر أن يتم إجراء التصويت بانتخابات التجديد النصفى للأطباء، يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل.