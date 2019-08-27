الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحتفل بيوم البحار

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة يوم البحار، وذلك تحت رعاية ‏أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن صالح رئيس قطاع النقل البحرى، اللواء خالد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأكد اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحرى، فى كلمته على أهمية تأهيل وتدريب البحارة المصريين كثيرا، وأن دولة مثل دولة الفلبين رغم صغرها إلا أنها تمتلك عددا كبيرا من البحارة المدربين على أعلى مستوى، وهم مصدر من مصادر الدخل القومى بالنسبة لهذه البلد، مشيرًا إلى أن قطاع النقل البحرى يسعى لتقنين أوضاع البحاره المصريين، وذلك من أجل خلق فرص عمل.

ومن جانبه أوضح اللواء خالد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن ‏مشاركة الهيئة اليوم فى هذا الاحتفال تعد تكريم وعرفان للبحار الذى يمثل الخط الأمامى لصناعة النقل البحرى.

وقال زهران، إن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والتى أنشئت عام 1830 والتى تعد من أقدم هيئات مصر، هى الجهة المنوط بها تنظيم شؤون الملاحة البحرية ‏وتأمين وسلامة الأرواح والممتلكات وحماية الحقوق وأيضا من أهم أدورها مراقبة السلامة البحرية وجودة الخدمات المقدمة وإجراء الاختبارات اللازمة وإصدار الترخيص وأيضا تأهيل أطقم السفن طبقا للشروط الدولية.

وأشار إلى أن هذه الهيئة تقدم أكثر من 144 خدمة على المستوى الوطنى، وأن 47% من هذه الخدمات لصالح العماله البحرية، و‏قد تم تطوير الهيئة، من حيث أرشفت أكثر من 11 مليون وثيقة إلى جانب العمل بالنظام الإلكترونى ونظام الشباك الواحد واختصار إجراءات تسجيل السفن، حيث أصبحت تسجل السفينة فى مدة من خمسة إلى سبعة أيام وقد كانت من قبل تسجل فى سنة ونصف.

‏‏وبدوره أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، أن الاحتفال بيوم البحار هو الحدث الأهم والأبرز عالميا فى صناعه النقل البحرى، حيث يقام فى مصر بالتوازى مع الاحتفالات التى تقام على مستوى العالم وكذا المنظمه البحرية الدولية فى هذا التوقيت من كل عام، وذلك لدورهم الرائد فى حركة التجاره العالمية.

وأضاف عبد الغفار، أن صناعة النقل البحرى هى واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية للدول، والتى تضم العديد من الأنشطة، كما تقدم الدول يقاس بتقدم هذه الصناعة، تتميز مصر دولة المقر بامتلاكها ‏العديد من المقومات التى تؤهلها ‏لاحتلال مركز متقدم بين الدول البحرية بما تملكه من سواحل تمتد على البحرين الأبيض والأحمر، وأهم مجرى ملاحى فى العالم وهو قناة السويس،‏ كما تمتلك مصر العديد من الموانئ المنتشرة على سواحلها تربط العالم شرقه وغربه شماله وبجنوبه، ومن أهم تلك الثروات الثروة البشرية التى يجب تأهلها وتدريبها لتواكب متطلبات سوق العماله البحرية العالمية.

كما أشار أيضا إلى أن السفينة ‏هى قلب صناعة النقل البحرى وتدور حولها كل الأنشطة، وقال إنه لا توجد صناعة نقل بحرى بدون بحار متميز ومع التقدم التكنولوجى فى بناء السفن وعمليات الشحن والتفريغ أصبح ‏من الضرورى تأهيل البحار تأهيل جيد يواكب سوق العمل العالمى.

‏ولفت إلى أن الأكاديمية تبذل منذ نشأتها كل الجهد لتحقيق مستوى تدريبى وتعليمى يواكب كل ما هو جديد فى تلك الصناعة، وأن احتفال الأكاديمية بيوم البحار ما هو إلا تحية شكر والتقدير لهؤلاء اللذين يعملون فى ظروف قاسيه ويتحملون الصعاب من أجل أسرهم ومن أجل تحقيق ذاتهم فتحية للشهداء وشكرا وتقدير للمصابين وعرفان وامتنان للمتميزين.

فى نهاية الاحتفال كرم رئيس الأكاديمية ‏اللواء بحرى أيمن صالح ‏رئيس قطاع النقل البحرى واللواء بحرى خالد سعيد ‏زهران رئيس الهيئة المصرية سلامة الملاحة البحرية وكاظم سعيد مدير مركز الخريجين البحرين والدكتور جمال غلوش نائب رئيس الأكاديمية للتدريب والبيئة والتنمية المستدامة والدكتور محمد عبد السلام داوود نائب رئيس الأكاديمية للشئون البحرية والدكتور السنوسى بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشؤون الأفريقية والآسيوية كما تضمن الاحتفال تكريم أسر البحارة الذين استشهدوا فى البحر اثناء تأدية مهام عملهم وتكريم البحارة المتميزين فى شركاتهم طبقا لترشيحات تلك الشركات.