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صحتك فى وصفة.. سلطة البطيخ والخيار سناكس صحى لإنقاص الوزن

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:00 ص
صحتك فى وصفة.. سلطة البطيخ والخيار سناكس صحى لإنقاص الوزن سلطة البطيخ والخيار
كتبت فاطمة خليل

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إنقاص الوزن من الأشياء التى يسعى إليها كثير من الناس، ويمكن إنقاص الوزن من خلال تقليل السعرات الحرارية أو تناول الأطعمة الغنية بالألياف التى تشعرك بالشبع والامتلاء، وبالتالى تقلل من كمية الطعام الذى تتناوله، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل سلطة البطيخ والخيار والطماطم وهى سناكس صحى لإنقاص الوزن، وفقاً لموقع "Health".   

وصفة سلطة البطيخ والخيار لإنقاص الوزن
 

سلطة الخيار والبطيخ من أطعمة الصيف الغنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية النباتية، والغنية بالألياف التى تساعدك على إنقاص الوزن، يمكنك تناول هذه الوصفة بين الوجبات الرئيسية لإنقاص وزنك.

سلطة البطيخ
 

المكونات
 

4 أكواب من البطيخ، مقطع إلى قطع صغيرة.

2 طماطم متوسطة، مقطعة إلى شرائح.

 خيار مقطع شرائح.

شرائح رقيقة من الكرات.

ذرة طازجة.

-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر.

ملح وفلفل أسود.

12 أوراق ريحان طازجة.

¼ كوب مفروم لوز غير مملح.

الطريقة:
 

-في وعاء كبير، يُمزج البطيخ والطماطم والخيار والكراث، وتوضع الذرة ثم يُرش الزيت والخل والملح والفلفل.

-يقدم مع الريحان واللوز.

- تحتوى هذه الوجبة على سعرات حرارية قليلة حوالى 198 سعرة حرارية، 12 جراما من الدهون الصحية ،  4 جرام من البروتين، 26 جراما من الكربوهيدرات، 3 جرام من الألياف الغذائية.

 


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