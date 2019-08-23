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زملاء ضحية انهيار حائط بالصف: لا شبهة فى وفاته وعجز عن تفادى الانهيار

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:23 م
زملاء ضحية انهيار حائط بالصف: لا شبهة فى وفاته وعجز عن تفادى الانهيار الضحية
كتب بهجت أبو ضيف

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تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة مصرع عامل، انهارت عليه حائط منزل، أثناء المشاركة فى أعمال هدمه، بإحدى قرى الصف.

واستمع رجال المباحث، لأقوال زملاء المتوفى، الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية، وأن العامل المتوفى، فوجىء بسقوط الحائط، ولم يتمكن من تفاديه، مما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وتلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة انهيار حائط عليه بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين انهيار حائط وسقوطه على العامل المتوفى، أثناء مشاركته فى أعمال هدم منزل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


مصرع عامل

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مركز الصف

امن الجيزة

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