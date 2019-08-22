باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. أمريكا تلغى صفقة مع شركة بوينج بقيمة مليار دولار..حريق هائل بمستشفى "هنرى موندور" فى باريس.. رئيس البرازيل يتهم المنظمات الأهلية بإحراق غابات الأمازون

كتب محمد تهامى زكى

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

"الدفاع الأمريكية" تلغى صفقة مع شركة بوينج بقيمة مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس إلغاء عقد أبرمته مع شركة (بوينج) لصناعة الطائرات بقيمة مليار دولار لتطوير منظومة دفاع صاروخى قادرة على التصدى للصواريخ المعادية بسبب مشكلات تتعلق بالتصميم.

أعلن جاى أنسلى، حاكم ولاية واشنطن، الديمقراطى، انسحابه من الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب فى انتخابات الرئاسة المقبلة، لينخفض بذلك عدد المرشحين للانتخابات إلى 22 مرشحا.



حاكم واشنطن