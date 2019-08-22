باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. أمريكا تلغى صفقة مع شركة بوينج بقيمة مليار دولار..حريق هائل بمستشفى "هنرى موندور" فى باريس.. رئيس البرازيل يتهم المنظمات الأهلية بإحراق غابات الأمازون

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.
"الدفاع الأمريكية" تلغى صفقة مع شركة بوينج بقيمة مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس إلغاء عقد أبرمته مع شركة (بوينج) لصناعة الطائرات بقيمة مليار دولار لتطوير منظومة دفاع صاروخى قادرة على التصدى للصواريخ المعادية بسبب مشكلات تتعلق بالتصميم.
حاكم واشنطن
رئيس البرازيل يتهم المنظمات الأهلية بإحراق غابات الأمازون
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إن المنظمات الأهلية ربما كانت وراء حرائق غابات الأمازون المطيرة للإضرار بصورة حكومته بعدما قرر تخفيض تمويلها.
المرشحة للرئاسة الأمريكية إليزابيث وارن تعقد مؤتمرا فى لوس أنجلوس
تواصل السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن حملتها الانتخابية للترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقررة فى العام المقبل، حيث عقدت اليوم،الخميس، مؤتمرا جماهيريا فى لوس أنجلوس
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