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الخميس، 22 أغسطس 2019 12:47 م
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باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. أمريكا تلغى صفقة مع شركة بوينج بقيمة مليار دولار..حريق هائل بمستشفى "هنرى موندور" فى باريس.. رئيس البرازيل يتهم المنظمات الأهلية بإحراق غابات الأمازون

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:00 م
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. أمريكا تلغى صفقة مع شركة بوينج بقيمة مليار دولار..حريق هائل بمستشفى "هنرى موندور" فى باريس.. رئيس البرازيل يتهم المنظمات الأهلية بإحراق غابات الأمازون البنتاجون
كتب محمد تهامى زكى

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لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

 

"الدفاع الأمريكية" تلغى صفقة مع شركة بوينج بقيمة مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس إلغاء عقد أبرمته مع شركة (بوينج) لصناعة الطائرات بقيمة مليار دولار لتطوير منظومة دفاع صاروخى قادرة على التصدى للصواريخ المعادية بسبب مشكلات تتعلق بالتصميم.

 

انسحاب حاكم واشنطن من السباق الانتخابى للرئاسة الأمريكية

 
أعلن جاى أنسلى، حاكم ولاية واشنطن، الديمقراطى، انسحابه من الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب فى انتخابات الرئاسة المقبلة، لينخفض بذلك عدد المرشحين للانتخابات إلى 22 مرشحا.
حاكم واشنطن
حاكم واشنطن
 
 

حريق هائل بمستشفى "هنرى موندور" فى باريس

 
مأساة حقيقية وليلة صعبة، عاشتها مدينة كاريتاى الفرنسية الواقعة على مشارف العاصمة باريس، بعد اندلاع حريق هائل فى مستشفى "هنرى موندور"، وهو ما ظهر خلال الفيديوهات المنشورة من الحادث.
 
حريق فرنسا (1)
 
حريق فرنسا (7)
 
 

رئيس البرلمان النيوزيلندى يرضع طفلا خلال الجلسة العامة

 
واقعة طريفة شهدتها قاعة البرلمان النيوزيلندى، بعدما قام "تريفور مالارد" رئيس البرلمان، بإطعام طفل رضيع داخل القاعة وعلى كرسة الرئاسة، خلال إحدى الجلسات المنعقدة للبرلمان.
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رئيس البرازيل يتهم المنظمات الأهلية بإحراق غابات الأمازون

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إن المنظمات الأهلية ربما كانت وراء حرائق غابات الأمازون المطيرة للإضرار بصورة حكومته بعدما قرر تخفيض تمويلها.

 
 
رئيس البرازيل يتهم المنظمات الأهلية بإحراق غابات الأمازون
غابات الأمازون
 
 

المرشحة للرئاسة الأمريكية إليزابيث وارن تعقد مؤتمرا فى لوس أنجلوس

تواصل السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن حملتها الانتخابية للترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقررة فى العام المقبل، حيث عقدت اليوم،الخميس، مؤتمرا جماهيريا فى لوس أنجلوس

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