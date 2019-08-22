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انسحاب حاكم واشنطن من السباق الانتخابى للرئاسة الأمريكية

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:42 ص
انسحاب حاكم واشنطن من السباق الانتخابى للرئاسة الأمريكية جاى أنسلى
واشنطن (أ ش أ)

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أعلن جاى أنسلى، حاكم ولاية واشنطن، الديمقراطى، انسحابه من الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب فى انتخابات الرئاسة المقبلة، لينخفض بذلك عدد المرشحين للانتخابات إلى 22 مرشحا.

ويعتبر حاكم ولاية واشنطن ثالث مرشح ينسحب من الانتخابات التمهيدية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، عن انسلى، فى مقابلة تلفزيونية، القول: "أصبح من الواضح الآن أننى لن أكون الخيار الرئيسى، لن أكون رئيسا، لذلك أنا أنسحب من السباق".

أنسلى هو الحاكم التقدمى للولاية الواقعة فى شمال غرب الولايات المتحدة، وكان رصيده فى استطلاعات الرأى على الدوام أقل من نصف نقطة مئوية من نوايا التصويت لدى الناخبين الديمقراطيين، ومنذ دخوله السباق الرئاسى فى مارس جعل من ملف حماية البيئة القضية الرئيسية لحملته الانتخابية.

 


حاكم واشنطن

واشنطن

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امريكا

الديمقراطيون

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