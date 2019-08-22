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شاهد.. حريق هائل بمستشفى "هنرى موندور" فى باريس

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:52 ص
شاهد.. حريق هائل بمستشفى "هنرى موندور" فى باريس حريق المستشفى
كتب محمد تهامى زكى

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مأساة حقيقية وليلة صعبة، عاشتها مدينة كاريتاى الفرنسية الواقعة على مشارف العاصمة باريس، بعد اندلاع حريق هائل فى مستشفى "هنرى موندور"، وهو ما ظهر خلال الفيديوهات المنشورة من الحادث.

ووفقا لموقع rtl.be، فإن الحريق اندلع فى الساعة 11 مساء أمس الأربعاء، وظلت مشتعلة لأكثر من ساعتين ونصف، حتى نجحت قوات الدفاع المدنى فى الإطفاء حوالى الساعة الواحدة والنصف، صباح اليوم الخميس.

 


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