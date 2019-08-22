شاهد.. حريق هائل بمستشفى "هنرى موندور" فى باريس

كتب محمد تهامى زكى

مأساة حقيقية وليلة صعبة، عاشتها مدينة كاريتاى الفرنسية الواقعة على مشارف العاصمة باريس، بعد اندلاع حريق هائل فى مستشفى "هنرى موندور"، وهو ما ظهر خلال الفيديوهات المنشورة من الحادث.

ووفقا لموقع rtl.be، فإن الحريق اندلع فى الساعة 11 مساء أمس الأربعاء، وظلت مشتعلة لأكثر من ساعتين ونصف، حتى نجحت قوات الدفاع المدنى فى الإطفاء حوالى الساعة الواحدة والنصف، صباح اليوم الخميس.

Créteil : un mort et huit blessés dans l'incendie d'un bâtiment jouxtant l'hôpital Henri-Mondorhttps://t.co/Tte1zQ3uWw pic.twitter.com/wu9N6Z7o4H — France Bleu Paris (@francebleuparis) August 22, 2019