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ضبط تاجر بحوزته 450 قاروصة سجائر لامتناعه عن بيعها فى الإسماعيلية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:50 ص
ضبط تاجر بحوزته 450 قاروصة سجائر لامتناعه عن بيعها فى الإسماعيلية سجائر - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط تاجر لتجميعه 450 قاروصة سجائر، امتنع عن بيعها للجمهور داخل المحل الخاص به بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، مفادها قيام أحد التجار بتجميع كمية من السجائر وامتناعه عن بيعها للجهور بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء بأسعار أعلى، وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المحل المتحرى عنه، وتم ضبط "انور.م.ال" 36 عاما، صاحب محل تجارى مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبتفتيش المحل تم ضبط 450 قاروصة سجائر امتنع عن بيعها للجمهور.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 


الاسماعيلية

مباحث تموين الاسماعيلية

ضبط سجائر

دائرة قسم اول الاسماعيلية

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