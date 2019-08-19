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تسكين 788 أسرة بمشروع أهالينا وهدم 497 عقار بالمدابغ

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:08 م
تسكين 788 أسرة بمشروع أهالينا وهدم 497 عقار بالمدابغ مشروع أهالينا
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة وإعادة تسكين قاطنيها في مشروعات الاسكان التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة الاسكان ، مشيراً إلى أجهزة المحافظة انتهت من تسكين 788 أسرة بمشروع أهالينا نقلاً من منطقة ترعة الطوارىء. 
 
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من هدم 249 عقار بعشش أبو السعود ، وتسكين 497 أسرة بمشروع الأسمرات 3 ، كما تم هدم 192 مدبغة وباقي 22 مدبغة مقرر هدمها الى جانب الانتهاء من هدم 50 مصنع غره من أصل 66 مصنع مقرر هدمه بمنطقة المدابغ فى اطار إخلاء المنطقة وإعادة تخطيطها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة المتميزة تراثياً وسياحياً .
 
جاء ذلك عقب اجتماع المحافظ الدوري لمتابعة أعمال إخلاء المناطق العشوائية وإعادة تسكين مواطنيها بمشروعات الإسكان الجديدة بالمحافظة بحضور مصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء الأحياء المعنيين ، وعدد من قيادات المحافظة .
 
 
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القاهرة

تطوير العشوائيات

مشروع اهالينا

ترعة الطوارئ

المدابغ

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