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المفتى يهنئ الرئيس وأساتذة وطلاب العلم بمناسبة الاحتفال بـ"عيد العلم"

الأحد، 18 أغسطس 2019 04:35 م
المفتى يهنئ الرئيس وأساتذة وطلاب العلم بمناسبة الاحتفال بـ"عيد العلم" الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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توجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع الشعب المصري؛ علماء وأساتذة وطلابًا، بمناسبة الاحتفال بـ"عيد العلم".
 
وقال مفتي الجمهورية في كلمته اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال بـ"عيد العلم" وتكريم العلماء، الذي تنظمه الدولة: إن الشريعة الإسلامية تدعونا دائمًا إلى طلب العلم واحترام مكانة العلماء حيث أمرنا المولى عز وجل بتعمير هذا الكون وتدبر آياته واستغلال خيراته وثرواته مصداقًا لقول المولى عز وجل: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ وقوله تعالى أيضًا: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ﴾.
 
وقد أكد مفتي الجمهورية أن الإسلام دين العلم والمعرفة ويدعو أتباعه دائمًا إلى طلب العلم والحث عليه، بل جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىْ كُلِّ مُسْلِمٍ».
 
وأضاف مفتي الجمهورية: فلا غرابة أن نجد أن أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم {إقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [سورة العلق]، ما يعكس قيمة ومكانة العلم والقراءة والمعرفة في الدين الإسلامي الحنيف .
 
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن توجيه القرآن الكريم في هذا الصدد هو تأكيد لروح المنهج العلمي الصحيح الذي يدفع الإنسان إلى محاولة استكشاف ما هو مجهول من هذا الكون وظواهره على أساس من الثقة بقدرة الله تعالى الذي (علم الإنسان ما لم يعلم) .
 
وأوضح مفتي الجمهورية أن المولى عز وجل يدعونا إلى احترام مكانة العلماء وتقديرهم لما لهم من منزلة عظيمة مصداقًا لقوله تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير} [الآية 11 سورة المجادلة].
 
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الدلائل على أن الإسلام يشجع ويحث على العلم وطلبه كثيرة ومنها آيات عديدة في القرآن الكريم، والسنة المطهرة ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَن سَلَكَ طَرِيـقـًا يَلتَمِسُ فيهِ عِلمًا سَهَّلَ اللهُ لهُ بِهِ طريقًا إلى الجَنَّةِ» .

مفتى الجمهورية

شوقى علام

عيد العلم

السيسى

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