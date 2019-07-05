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أسباب الشد العضلى فى الساق منها الحمل وبعض الأدوية

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:00 ص
أسباب الشد العضلى فى الساق منها الحمل وبعض الأدوية الشد العضلى - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الشد العضلى فى الساق أو ما تسمى بتشنجات الساق، من الحالات المرضية الشائعة التى تصيب الكثيرون، وهى عبارة عن انقباضات مؤلمة ولا إرادية فى العضلات وتحدث عادة أثناء الليل، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب الشد العضلى فى الساق، وفقًا لموقع nhsinform.

اسباب الشد العضلى ما هى

 

أسباب الشد العضلى فى الساق

يمكن أن تحدث تشنجات الساق دون سبب واضح، وتعرف باسم "تشنجات الساق مجهولة السبب"، أو كأعراض أو مضاعفات لحالة مرضية، وتعرف باسم "تشنجات الساق الثانوية".

ويمكن أن تشمل أسباب تشنجات الساق الثانوية ما يلي:

-الحمل.

-ممارسه الرياضة.

-أنواع معينة من الأدوية، مثل الأدوية التي تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم.

-مرض الكبد.

وأثناء الشد العضلى، تنقبض عضلاتك فجأة، ما يسبب الألم في ساقك، وهذا يعرف باسم "تشنج"، ولا يمكنك التحكم في العضلات المصابة.

-يمكن أن يستمر التشنج من بضع ثوانٍ إلى 10 دقائق، عندما ينتهى التشنج، ستتمكن من التحكم في العضلات المصابة مرة أخرى.

الحمل من اسباب الشد العضلى
الحمل من اسباب الشد العضلى

علاج الشد العضلى فى الساق

يمكن تخفيف معظم حالات تقلصات الساق عن طريق الرياضة وتحريك العضلات المصابة، غالبًا ما يساعد تحريك ساقيك خلال اليوم على تقليل عدد مرات حدوث التشنجات فى الساق.

وعادة ما تكون هناك حاجة للدواء فقط في الحالات التى تستمر لفترة طويلة، حيث لا يستجيب الشد العضلى لممارسة الرياضة.

إذا كان لديك تشنجات ثانوية في الساق ، فقد يساعد علاج السبب الأساسي مسئولاً عن تخفيف الأعراض.

اسباب الشد العضلى
اسباب الشد العضلى

اسباب الشد العضلى

اعراض الشد العضلى

علاج الشد العضلى

الشد العضلى

علاج تشنجات الساق

تشنجات الساق

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