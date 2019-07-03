مقتل شاب على يد عاطل طعنه بسكين فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بقتل شاب بالوراق، بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل الرائد هانى مندور، رئيس مباحث الوراق، ومعاونه النقيب محمد جهاد حربى، إلى محل الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه يدعى "محمود"، اعتدى عليه عاطل بسكين، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.