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غدًا.. لجنة عليا مشتركة بين مصر والأردن وتوقيع عددٍ من مذكرات التفاهم

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:45 م
غدًا.. لجنة عليا مشتركة بين مصر والأردن وتوقيع عددٍ من مذكرات التفاهم مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردنى، وذلك في مستهل زيارته لمصر لترأس وفد الأردن فى اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

ومن المقرر أن يلتقى مدبولي والرزاز غداً فى جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها جلسة مباحثات موسعة بمشاركة الوزراء وكبار المسئولين أعضاء وفدى البلدين.

وفى ختام المباحثات سوف يقوم رئيسا الوزراء بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين، كما سيشهدان التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والتى من المنتظر أن تشمل التعاون فى مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات استراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، انعكاساً للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية فى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.


مصر والاردن

لجنة عليا مشتركة

اخبار مصر

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

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