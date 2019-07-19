وزير الخارجية الإيرانى قدم عرضا يتعلق بالاتفاق النووى

رويترز

ذكرت صحيفة الجارديان اليوم الخميس أن إيران اقترحت التصديق على وثيقة تتضمن عمليات تفتيش أكثر تمحيصا لبرنامجها النووى إذا تخلت الولايات المتحدة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله للصحفيين فى نيويورك إن بلاده قد تصدق على الفور على "البروتوكول الإضافى" الذى يعطى مفتشى الأمم المتحدة المزيد من السبل للتحقق من سلمية برنامجها النووى إذا تخلت واشنطن أيضا عن العقوبات المفروضة على طهران.

ووفقا لتقرير الصحيفة قال ظريف "إذا أراد (الرئيس الأمريكى دونالد) ترامب المزيد مقابل المزيد.. بوسعنا أن نصدق على البروتوكول الإضافى ويمكنه أن يرفع العقوبات التي فرضها".